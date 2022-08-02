ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рынок новых автомобилей в Украине вырос почти на треть: каких машин купили больше всего

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 00:48
Рынок новых автомобилей в Украине вырос почти на треть: каких машин купили больше всего Фото: рынок автомобилей в Украине в июле 2022 года существенно вырос (cheryinternational.com)
Автор: Константин Широкун

В июле в Украине было продано почти четыре тысячи новых автомобилей, что на 28% больше, чем в июне текущего года, и на 60% меньше, чем в июле 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

По итогам месяца первое место по продажам удерживает Toyota с долей в 15% рынка (459 машин). На втором месте с 339 проданными авто оказался Volkswagen, третье место в июле заняли автомобили марки Chery, всего продано 401 автомобиль.

Китайский бренд воспользовался льготным растаможкой и успел ввезти значительное количество автомобилей. В июле самым популярным автомобилем в Украине стал кроссовер Chery Tiggo 4, которому удалось обойти даже Toyota RAV4.

В пятерке лидеров рынка также присутствуют Renault с результатом в 262 проданные машины и Hyundai, которых удалось реализовать 245 авто.

Ранее мы писали, что Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок Toyota Motor Corp Renault Экономика Украины
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне