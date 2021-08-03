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Украинцы Алтухов и Янчук не вышли на каноэ-двойке в финал Олимпиады

Автор: Артур Родивилов

Украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских играх в Токио. Они заняли 5-е место в своем заезде и не вышли в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

В полуфинале согласно формуле выхода в финал нужно было попадать в топ-4 из пяти экипажей, но Алтухов и Янчук всю дистанцию были последними и даже несмотря на финишный спурт, они не смогли никого достать.

Итоговое время украинской двойки - 3:28.775.

Сегодня, 3 августа, в Токио разыграют еще 24 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены будут бороться за четыре медали.

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Олимпиада 2020