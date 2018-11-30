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Українці за 9 місяців отримали 5,78 млрд гривень лікарняних

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 16:01
Українці за 9 місяців отримали 5,78 млрд гривень лікарняних
Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

З початку року громадяни України хворіли 27737951 день

Фонд соціального страхування України за січень-вересень 2018 року сплатив 5,78 млрд грн допомоги по тимчасовій непрацездатності, що на 1,766 млрд грн, або на 41,5% більше у порівнянні з 9 місяцями 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

За даними відомства, кількість оплачених днів тимчасової непрацездатності за 9 місяців збільшилась на 6,3% і склала 27 737 951.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається Фондом соціального страхування України, станом на 1 жовтня 2018 року склав 217,03 грн, порівняно з 162,97 грн попереднього року, тобто зріс на 33,2%.

За даними Фонду соціального страхування, розмір допомоги складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж - понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

Як повідомляло РБК-Україна, в 2019 році в Україні запрацює електронний реєстр лікарняних листів.

 

 

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