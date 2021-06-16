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Для украинцев из зоны ООС изменили условия по выплатам кредитов: закон вступил в силу

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Украина, Среда 16 июня 2021 09:39
Для украинцев из зоны ООС изменили условия по выплатам кредитов: закон вступил в силу Фото: условия по выплатам кредитов изменили для украинцев из зоны ООС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Для украинцев из зоны проведения Операции объединенных сил изменили условия по выплатам кредитов. Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" сегодня вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он отменил запрет начислять пеню (штрафы) на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - объясняли ранее в Офисе президента.

Согласно закону, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

Таким образом в действии остается запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - отмечали в ОП.

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Народные депутаты поддержали законопроект №4564 за основу.

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