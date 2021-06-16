Для украинцев из зоны ООС изменили условия по выплатам кредитов: закон вступил в силу
Для украинцев из зоны проведения Операции объединенных сил изменили условия по выплатам кредитов. Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" сегодня вступил в силу.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он отменил запрет начислять пеню (штрафы) на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).
"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - объясняли ранее в Офисе президента.
Согласно закону, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.
Таким образом в действии остается запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.
"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - отмечали в ОП.
Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Народные депутаты поддержали законопроект №4564 за основу.