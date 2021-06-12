Для украинцев из зоны ООС изменили условия по выплатам кредитов. Зеленский подписал закон

Закон отменяет запрет начислять пеню штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или к которым после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - объясняют в Офисе Зеленского.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленные после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - добавляют в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.