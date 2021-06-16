Для українців із зони ООС змінили умови по виплатах кредитів: закон набрав чинності

Для українців із зони проведення Операції об'єднаних сил змінили умови по виплатах кредитів. Закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" сьогодні набрав чинності.

Він скасував заборону нараховувати пеню (штрафи) на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, які проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

"Тобто українці, які проживають в зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню і штрафи на основну суму заборгованості", - пояснювали раніше в Офісі президента.

Відповідно до закону, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, оформленими після травня 2021 року за заставу нерухомості, що належить громадянам і представникам малого та середнього бізнесу і розташованої у зоні проведення АТО/ООС.

Таким чином у дії залишається заборона виселяти громадян з житлових будинків, переданих в іпотеку за діючими кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об'єкт іпотеки.

"Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадян, які володіють нерухомістю у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, у тому числі державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України", - відзначали в ОП.