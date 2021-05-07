ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцев ждут еще одни длинные выходные: сколько будем отдыхать на 9 мая

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 12:08
Украинцев ждут еще одни длинные выходные: сколько будем отдыхать на 9 мая Фото: украинцы на 9 мая будут отдыхать три дня подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года украинцев ждут еще одни длинные выходные. Для работников с пятидневной неделей нерабочими будут три дня с 8 по 10 мая.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая.
Украинцев ждут еще одни длинные выходные: сколько будем отдыхать на 9 мая

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной, - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество выходные 9 Мая Праздники
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена