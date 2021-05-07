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На українців чекають ще одні довгі вихідні: скільки відпочиватимемо на 9 травня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 12:08
На українців чекають ще одні довгі вихідні: скільки відпочиватимемо на 9 травня Фото: українці на 9 травня відпочиватимуть три дні поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року українців чекають ще одні довгі вихідні. Для працівників з п'ятиденним тижнем неробочими будуть три дні з 8 по 10 травня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.

Неділя, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.
На українців чекають ще одні довгі вихідні: скільки відпочиватимемо на 9 травня

Зазначимо, в Україні відзначають дві дати, пов'язані з Другою світовою війною, - День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна повинна відзначати обидві дати.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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