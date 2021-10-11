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Українців чекають чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 11:12
Українців чекають чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати Фото: у жовтні в жовтні буде чотири вихідних поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

День захисників і захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

Українців чекають чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати

kalendari.co.ua

Графік роботи банків

Порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів буде таким:

  • банки повинні організувати роботу по своєчасній виплаті пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів і організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;
  • 15 жовтня 2021 року банки при необхідності можуть проводити касові операції без відкриття операційного дня банку;
  • у період з 14 по 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ проводитимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;
  • 23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою цього дня - 23 жовтня.

Графік роботи Пошти

"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, які працюватимуть 14 жовтня, оприлюднено на сайті компанія. В інші дні відділення працюватимуть за звичайним графіком.

"Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працюватимуть за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення).

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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