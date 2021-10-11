Українців чекають чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати

День захисників і захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

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Графік роботи банків

Порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів буде таким:

банки повинні організувати роботу по своєчасній виплаті пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів і організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;

15 жовтня 2021 року банки при необхідності можуть проводити касові операції без відкриття операційного дня банку;

у період з 14 по 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ проводитимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;

23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою цього дня - 23 жовтня.

Графік роботи Пошти

"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, які працюватимуть 14 жовтня, оприлюднено на сайті компанія. В інші дні відділення працюватимуть за звичайним графіком.

"Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працюватимуть за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення).