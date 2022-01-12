Украинцев ждет самая холодная ночь. Температура опустится до -24

Ночь с 12 на 13 января будет самой холодной в году. Местами столбики термометров опустятся до -24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.
По ее словам, ночью на большей территории Украины ожидается от -11 до -19, на севере и северо-востоке местами от -18 до -24. При этом уже днем 13 января в большинстве областей прогнозируется от -4 до -9, а на западе страны вообще до +2. Потепление охватит всю Украину уже в пятницу, 14 января.
Диденко отметила, что завтра снег ожидается в Карпатах, местами на севере и в центральной части страны. В Киеве завтра ночью от -15 до -19, днем от -2 до -4 и сильный ветер.
Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах ударили сильные морозы, и температура воздуха опустилась до -19.
Также спасатели предупредили, что из-за непогоды сегодня возможны проблемы с движением транспорта.