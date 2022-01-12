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Украинцев ждет самая холодная ночь. Температура опустится до -24

Автор: Артем Горовенко

Ночь с 12 на 13 января будет самой холодной в году. Местами столбики термометров опустятся до -24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, ночью на большей территории Украины ожидается от -11 до -19, на севере и северо-востоке местами от -18 до -24. При этом уже днем 13 января в большинстве областей прогнозируется от -4 до -9, а на западе страны вообще до +2. Потепление охватит всю Украину уже в пятницу, 14 января.

Диденко отметила, что завтра снег ожидается в Карпатах, местами на севере и в центральной части страны. В Киеве завтра ночью от -15 до -19, днем ​​от -2 до -4 и сильный ветер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах ударили сильные морозы, и температура воздуха опустилась до -19.

Также спасатели предупредили, что из-за непогоды сегодня возможны проблемы с движением транспорта.

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