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На українців чекає найхолодніша ніч. Температура опуститься до -24

Автор: Артем Горовенко

Ніч з 12 на 13 січня буде найхолоднішою в році. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За її словами, вночі на більшій території України очікується від -11 до -19, на півночі і північному сході місцями від -18 до -24. При цьому вже вдень 13 січня в більшості областей прогнозується від -4 до -9, а на заході країни взагалі до +2. Потепління охопить всю Україну вже в п'ятницю, 14 січня.

Діденко зазначила, що завтра сніг очікується в Карпатах, місцями на півночі і в центральній частині країни. У Києві завтра вночі від -15 до -19, вдень від -2 до -4 і сильний вітер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах вдарили сильні морози, і температура повітря опустилася до -19.

Також рятувальники попередили, що через негоду сьогодні можливі проблеми з рухом транспорту.

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