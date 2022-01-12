На українців чекає найхолодніша ніч. Температура опуститься до -24

Ніч з 12 на 13 січня буде найхолоднішою в році. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -24.

За її словами, вночі на більшій території України очікується від -11 до -19, на півночі і північному сході місцями від -18 до -24. При цьому вже вдень 13 січня в більшості областей прогнозується від -4 до -9, а на заході країни взагалі до +2. Потепління охопить всю Україну вже в п'ятницю, 14 січня.

Діденко зазначила, що завтра сніг очікується в Карпатах, місцями на півночі і в центральній частині країни. У Києві завтра вночі від -15 до -19, вдень від -2 до -4 і сильний вітер.