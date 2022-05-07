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Українців змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями, - Денісова

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Субота 07 травня 2022 17:09
Українців змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями, - Денісова Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому місті Сорокіне Луганської області розпочато оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам. У разі відмови на громадян чекають репресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти проводять з громадянами так звані "профілактичні бесіди", під час яких повідомляють, що в разі відмови набуття громадянства так званої "ЛНР" до них будуть застосовані репресивні заходи.

Раніше ми повідомляли, що Росія планує спростити процес усиновлення викрадених українських дітей.

Також Денісова повідомляла, що у Криму на благодійних акціях збирають гроші для війни проти України.

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