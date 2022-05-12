С украинцев во время войны не будут взыскивать долги за коммуналку. Рада приняла закон

Законом запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются: юридические лица, которые осуществляют деятельность по производству, передаче, распределению, поставке электрической энергии, а также деятельность по водоснабжению и водоотведению, деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов, предоставления доступа к сети Интернет, производства вакцин, исследования в области биологических наук, космическую деятельность.

Также речь идет и о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, органах военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящих в состав Вооруженных сил Украины, предприятия железнодорожного транспорта.

Согласно закону, в период действия военного положения постановление или иной процессуальный документ, вынесенные в исполнительном производстве частным исполнителем, если они противоречат требованиям закона, могут быть отменены постановлением руководителя органа государственной исполнительной службы, входящей в состав Министерства юстиции, или руководителя структурного подразделения территориального органа Минюста .

Законопроект также меняет порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности.

Также в период военного положения не проводятся плановые и внеплановые проверки частных исполнителей не действует Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции.