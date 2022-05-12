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З українців під час війни не будуть стягувати борги за комуналку. Рада ухвалила закон

Фото: ВР заборонила примусове стягнення боргів за комуналку (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Законом заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є: юридичні особи, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, а також діяльність з водопостачання та водовідведення, діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, дослідження у галузі біологічних наук, космічну діяльність.

Також йдеться і про підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів та військові навчальні підрозділи установ вищої освіти, установи та організації, що входять до складу Збройних сил України, підприємства залізничного транспорту.

Відповідно до закону, у період дії військового стану постанову або інший процесуальний документ, винесені у виконавчому провадженні приватним виконавцем, якщо вони суперечать вимогам закону, можуть бути скасовані постановою керівника органу державної виконавчої служби, що входить до складу Міністерства юстиції, або керівника структурного підрозділу територіального органу Мін'юсту .

Законопроект також змінює порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Також у період воєнного стану не проводяться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, не діє Дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, у квітні 2022 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 16,4% (із 13,7% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

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