НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

В апреле 2022 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 16,4% (с 13,7% в марте). В месячном измерении цены выросли на 3,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ .

Основные факторы ускорения инфляции не изменились. Это:

нарушение цепочек поставок,

увеличение расходов бизнеса,

физическое уничтожение активов предприятий из-за полномасштабного нападения РФ,

неравномерный спрос и предложение товаров по регионам.

Как отмечается в сообщении, реализация отложенного спроса на товары и услуги в относительно спокойных регионах на фоне постепенного возвращения граждан подпитывала рост цен.

Зато в оккупированных городах и районах с высокой интенсивностью боевых действий весомым проинфляционным фактором является ограниченное предложение товаров.

"Риски усиления инфляционных процессов остаются значительными в условиях продолжение полномасштабной военной агрессии России и целенаправленного уничтожения продовольственных складов, заведений торговли, блокирование портов и повреждения транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В то же время меры Национального банка, Верховной Рады и правительства Украины и в дальнейшем направляются на сдерживание роста цен, отмечают в НБУ.

Отметим, по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.