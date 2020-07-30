Украинцев среди больных COVID-19 работников фермы в Баварии нет, - МИД

Среди больных нет граждан Украины
Граждан Украины среди инфицированных коронавирусом работников фермы в немецкой Баварии нет. Консульство не подтвердило информацию о заражении украинских граждан.
Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Мюнхене.
После тщательной проверки глава округа Дингольфинг-Ландау, где находится пораженная коронавирусом ферма, Вернер Бумедер заявил, что среди инфицированных работников нет имеющих паспорт Украины.
"Говоря на пресс-конференции об украинцах, он оперировал предварительной информацией, которая касалась лиц, вероятно, украинского происхождения, но документированных паспортными документами других государств", - пояснили в генконсульстве.
Напомним, в воскресенье Бумедер рассказал о вспышке коронавируса на ферме близ города Мамминг. Тогда Бумедер заявил, что среди инфицированных есть работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины.
Кроме того, сегодня Украина установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса; за сутки обнаружили почти 1200 больных.
Антирекорд по случаям коронавируса также установил сегодня Киев, где зафиксировали почти 200 новых больных.