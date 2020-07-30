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Украинцев среди больных COVID-19 работников фермы в Баварии нет, - МИД

Бавария, Четверг 30 июля 2020 15:52
Украинцев среди больных COVID-19 работников фермы в Баварии нет, - МИД
Фото: ферма (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Среди больных нет граждан Украины

Граждан Украины среди инфицированных коронавирусом работников фермы в немецкой Баварии нет. Консульство не подтвердило информацию о заражении украинских граждан.

Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Мюнхене.

После тщательной проверки глава округа Дингольфинг-Ландау, где находится пораженная коронавирусом ферма, Вернер Бумедер заявил, что среди инфицированных работников нет имеющих паспорт Украины.

"Говоря на пресс-конференции об украинцах, он оперировал предварительной информацией, которая касалась лиц, вероятно, украинского происхождения, но документированных паспортными документами других государств", - пояснили в генконсульстве.

Напомним, в воскресенье Бумедер рассказал о вспышке коронавируса на ферме близ города Мамминг. Тогда Бумедер заявил, что среди инфицированных есть работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины.

Кроме того, сегодня Украина установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса; за сутки обнаружили почти 1200 больных.

Антирекорд по случаям коронавируса также установил сегодня Киев, где зафиксировали почти 200 новых больных.

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