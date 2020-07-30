Українців серед хворих на COVID-19 працівників ферми у Баварії немає, - МЗС

Фото: ферма (freepik.com)

Серед хворих немає громадян України

Громадян України серед інфікованих коронавірусом працівників ферми в німецькій Баварії немає. Консульство не підтвердило інформацію про зараження українських громадян.

Про це повідомляє генеральне консульство України у Мюнхені.

Після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау, де знаходиться уражена коронавірусом ферма, Вернер Бумедер заявив, що серед інфікованих працівників немає таких, що мають паспорт України.

"Говорячи на прес-конференції про українців, він оперував попередньою інформацією, яка стосувалась осіб, ймовірно, українського походження, але документованих паспортними документами інших держав", - пояснили в генконсульстві.

Нагадаємо, у неділю Бумедер розповів про спалах коронавірусу на фермі поблизу міста Маммінг. Тоді Бумедер заявив, що серед інфікованих є працівники з Угорщини, Болгарії, Румунії та України.

Крім того, сьогодні Україна встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу; за добу виявили майже 1200 хворих.

Антирекорд за випадками коронавірусу також встановив сьогодні Київ, де зафіксували майже 200 нових хворих.