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Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ

Автор: Артур Родивилов

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", - говорится в обращении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал приказ на ввод российских войск на оккупированные территории Донбасса после признания "ЛДНР".

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техника, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

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