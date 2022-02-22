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Українців просять не поширювати в інтернеті інформацію про пересування ЗСУ

Автор: Артур Родивилов

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування військ ЗСУ. Зокрема, не публікувати дані в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

"Не поширюйте пересування підрозділів Збройних сил територією України", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін дав наказ на введення російських військ на окуповані території Донбасу після визнання "ЛДНР".

На тлі новин про те, що Росія ввела війська на окупований Донбас, очевидці повідомляють про велику колону техніка, яка висунулася до лінії розмежування. За їхніми словами, в колоні більше сотні танків і БТРів.

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