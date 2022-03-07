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Украинцев просят не распространять информацию о том, где и когда они слышат взрывы

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 22:17
Украинцев просят не распространять информацию о том, где и когда они слышат взрывы Фото: украинцев попросили не распространять информацию о том, где и когда они слышат взрывы (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцев просят не распространять информацию о взрывах - а именно о том, где, когда и что именно они услышали.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны.

"Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения различными мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что таким образом можно информировать врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО.

"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", - добавили в управлении.

Ранее мы писали, что Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий.

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