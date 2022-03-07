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Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи

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Понеділок 07 березня 2022 22:17
Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи Фото: Українців попросили не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте", - говориться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що таким чином можна інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - додали в управлінні.

Раніше ми писали, що держспецзв'язку закликало МСЕ блокувати дзвінки з тимчасово окупованих територій.

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