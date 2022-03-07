ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 18:37
Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий Фото: Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Госспецсвязи обратилась к Международному союзу электросвязи (МСЭ) с требованием поддержать Украину в момент войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, представители Госспецсвязи призвали МСЭ обратиться к государствам-членам Союза с рекомендацией "блокировать входящие/исходящие вызовы в телекоммуникационных сетях общего пользования с номеров в форматах, которые выделены Федеральным агентством связи РФ для использования на временно оккупированной территории Украины".

Также в ведомстве обратились к государствам-членам МСЭ, а также поставщикам телекоммуникационного оборудования по оказанию технической помощи, поддержки и содействия в восстановлении инфраструктуры на украинских территориях, а также поставке телекоммуникационного оборудования.

Кроме того Госспецсвязи обратилось к МСЭ относительно возможности организации бесплатной спутниковой связи и доступа к спутникам на территории Украины.

Ранее в Госспецсвязи призвали не снимать и не публиковать работу ПВО.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Госспецсвязи
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать