Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий

Госспецсвязи обратилась к Международному союзу электросвязи (МСЭ) с требованием поддержать Украину в момент войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, представители Госспецсвязи призвали МСЭ обратиться к государствам-членам Союза с рекомендацией "блокировать входящие/исходящие вызовы в телекоммуникационных сетях общего пользования с номеров в форматах, которые выделены Федеральным агентством связи РФ для использования на временно оккупированной территории Украины".

Также в ведомстве обратились к государствам-членам МСЭ, а также поставщикам телекоммуникационного оборудования по оказанию технической помощи, поддержки и содействия в восстановлении инфраструктуры на украинских территориях, а также поставке телекоммуникационного оборудования.

Кроме того Госспецсвязи обратилось к МСЭ относительно возможности организации бесплатной спутниковой связи и доступа к спутникам на территории Украины.