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Украинцев просят не покупать "справки" из военкоматов: на границе все равно обнаружат подделку

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 марта 2022 16:55
Украинцев просят не покупать "справки" из военкоматов: на границе все равно обнаружат подделку Украинцев призывают не покупать справки из военкомата (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу. Однако некоторые пытаются купить фальшивые справки из военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

В Госпогранслужбе уверяют этого делать, ведь это незаконно, работники таможни сразу же обнаружат фальшивку.

Отмечается, что только в минувшие выходные пограничники Черновицкого отряда обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин в возрасте от 20 до 54 лет.

"Пограничники со 100-процентной гарантией выявляют фальшивые справки, которые мошенники дорого продают мужчинам", - говорится в сообщении.

Также мужчины с фальшивыми справками о якобы непригодности к военной службе сами признались, что купились на объявления в интернете. "Бизнесмены" заявляли мужчинам о "гарантированном выезде за границу".

Всех нарушителей с поддельными справками передают в Нацполицию.

Ранее мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения.

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