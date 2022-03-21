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Українців просять не купувати "довідки" з військкоматів: на кордоні всеодно виявлять підробку

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Україна, Понеділок 21 березня 2022 16:55
Українців просять не купувати "довідки" з військкоматів: на кордоні всеодно виявлять підробку Українців закликають не купувати довідки з військкомату (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Самарук

Під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Однак деякі намагаються купути фальшиві довідки з військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

У Держприкордонслужбі запевняють цього робити, адже це незаконно. Працівники митниці одразу ж виявлять фальшивку.

Зазначається, що лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

"Прикордонники зі 100-відстоковою гарантією виявляють фальшиві довідки, які шахраї дорого продають чоловікам", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки із фальшивими довідками про начебто непридатність до військової служби самі зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті. "Бізнесмени" заявляли чоловікам про "гарантований виїзд за кордон".

Усіх порушників з підробленими довідками передають в Нацполіцію.

Раніше ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану.

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