ГСЧС призвало украинцев не использовать пиротехнику во время праздников

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Также просят покупать пиротехнику в специализированных магазинах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины призывает украинцев отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

Как отмечается, спасатели призывают тех, кто все таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.

"Вместе со снегом за окном появляется предновогоднее настроение и желание запустить фейерверк. Спасатели призывают покупать фейерверки и петарды только в специализированных магазинах. Помните, что в стране идет война и лучше отказаться от использования опасной пиротехники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на улице Генерала Алмазова полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой. Правоохранители обнаружили группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Указанные лица пытались установить палатки и начали бросать пиротехнические изделия в правоохранителей. Во время задержания пострадали двое правоохранителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Ленинградской области Ввмісті Гатчине в п'пятницу днем произошел взрыв на заводе по производству пиротехники "Авангард".