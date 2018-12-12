ДСНС закликало українців не використовувати піротехніку під час свят

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Також просять купувати піротехніку в спеціалізованих магазинах

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України закликає українців відмовитися від використання піротехніки під час новорічних святкувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у Twitter.

Як зазначаэться, рятувальники закликають тих, хто все таки вирішить купувати феєрверки та пітарди, робити це лише в спеціалізованих магазинах.

"Разом зі снігом за вікном з’являється передноворічний настрій і бажання запустити феєрверк. Рятувальники закликають купувати феєрверки та пітарди лише в спеціалізованих магазинах. Пам’ятаймо, що в країні йде війна і краще відмовитися від використання небезпечної піротехніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Генерала Алмазова поліція затримала 40 осіб з кийками та піротехнікою. Правоохоронці виявили групу молодих людей, у яких виявили балаклави, кийки та піротехнічні вироби. Вказані особи намагалися встановити палатки і почали кидати піротехнічні вироби у правоохоронців. Під час затримання постраждали двоє правоохоронців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Ленінградській області Ввмісті Гатчині в п'ятницю вдень стався вибух на заводі з виробництва піротехніки "Авангард".