У РФ стався вибух на заводі піротехніки

Фото: вибух на заводі (з відкритих джерел)

Чотири людини можуть перебувати під завалами

В Ленінградській області Ввмісті Гатчині в п'ятницю вдень стався вибух на заводі з виробництва піротехніки "Авангард". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що чотири людини можуть бути під завалами після вибуху на заводі. За інформацією МНС, загинула одна людина.

Уточнюється, що вибух стався в чотириповерховому виробничому приміщенні. На даний момент одну людину відвезли в лікарню.

Фото: вибух на заводі з відкритих джерел)

Нагадаємо, в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині за останніми даними, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брід. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізовано близько 23:30.

Раніше в канадському місті Сент-Джон стався вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.