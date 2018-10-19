ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У РФ стався вибух на заводі піротехніки

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 17:25
Фото: вибух на заводі (з відкритих джерел)
Фото: вибух на заводі (з відкритих джерел)

Чотири людини можуть перебувати під завалами

В Ленінградській області Ввмісті Гатчині в п'ятницю вдень стався вибух на заводі з виробництва піротехніки "Авангард". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що чотири людини можуть бути під завалами після вибуху на заводі. За інформацією МНС, загинула одна людина.

Уточнюється, що вибух стався в чотириповерховому виробничому приміщенні. На даний момент одну людину відвезли в лікарню.

 

Фото: вибух на заводі з відкритих джерел)

Нагадаємо, в результаті вибуху на нафтопереробному заводі в Боснії і Герцеговині за останніми даними, загинула одна людина, ще дев'ять отримали травми. Вибух стався 9 жовтня близько 21:30 в місті Брід. Мер міста Бродів Ілля Йовічіч повідомив журналістам, що цей вибух був найсерйознішим інцидентом такого роду на місцевому НПЗ. Шість постраждалих залишаються в лікарні. Пожежа була успішно локалізовано близько 23:30.

Раніше в канадському місті Сент-Джон стався вибух на нафтопереробному заводі Irving Oil, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.

В Армянську силовики РФ прийшли до активістки, яка скаржилася на нові викиди "Кримського титану" У Києві сталася пожежа на Кисневому заводі
Новини України заводпиротехники Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся