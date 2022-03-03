Українців закликають публікувати у соцмережах допити російських полонених

Українці мають публікувати відео допитів полонених російських солдат у їхніх власних пабліках у соцмережах, адже ними користуються їхні батьки та знайомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Інституту публічної політики і консалтингу Сергія Бикова у Facebook .

"Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни - це, звичайно, прекрасно. Але, на жаль, недостатньо впливає на Росію та її громадян. Навряд чи мами умовного рязанського Вані підписано на нашого Антона Геращенка чи Сухопутні війська ЗС України. Аудиторії різні. А російська пропаганда не пустить відео допитів на ТБ", - зазначив Биков.

На його думку, набагато ефективніше примушуватиме 20-річних окупантів постити у себе в соцмережах відео, як їх допитують.

“Instagram, ВКонтакте, Однокласники - там їхні друзі, батьки та знайомі. Тим більше, що Україна відкрила доступ до російських соцмереж. Користуймось цим. Тоді ми прорвемо заслони російської пропаганди і піднімемо повіки, почнемо знімати пелену з очей росіян”, - вважає експерт.