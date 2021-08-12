UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.

Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
  • электронный адрес посольства в Таджикистане - emb_tj@mfa.gov.ua;
  • телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
  • электронный адрес МИД - cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, сегодня талибы захватили второй по величине город Афганистана и приблизились к столице страны. Наступление "Талибана" началось после того, как США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАфганистан