Українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану"

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям з приводу загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликають негайно залишити територію Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС .

Українських громадян просять також утриматися від поїздок до Афганістану, зважаючи на наступ бойовиків "Талібану", який триває на території близькосхідної країни.

"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Таджикистані, до зони відповідальності якого належить Афганістан", - наголосили в МЗС.

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