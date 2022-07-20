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Украинцев призвали не называть виды оружия, которое ВСУ используют против врага

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам напомнили, что информацию о действиях защитников, а также видах оружия, которое ВСУ используют против врага, нельзя распространять в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Facebook.

Она отметила, что гражданским лицам без согласования военных нельзя публиковать информацию о последствиях обстрелов, действиях защитников и результаты атак ВСУ. Эти иногда очевидные данные могут использовать оккупанты.

"Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом. К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадают по вражеским целям. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб", - объяснила Маляр.

Также заместитель министра призвала не приписывать ВСУ обстрелы гражданских целей врага.

"Наши Вооруженные силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", - добавила Маляр.

Напомним, в Генштабе заявили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

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