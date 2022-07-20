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Українців закликали не називати види зброї, яку ЗСУ використовують проти ворога

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям нагадали, що інформацію про дії захисників, а також видах зброї, яку ЗСУ використовують проти ворога, не можна розповсюджувати у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

Вона зазначила, що цивільним особам без погодження військових не можна публікувати інформацію про наслідки обстрілів, дії захисників та результати атак ЗСУ. Ці інколи очевидні дані можуть використовувати окупанти.

"Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб", - пояснила Маляр.

Також заступниця міністра закликала не приписувати ЗСУ обстріли цивільних цілей ворога.

"Наші Збройні сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - додала Маляр.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів.

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