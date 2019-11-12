Украинцев предупредили о возможных ошибках в платежках за коммуналку

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ошибки могут возникнуть из-за введения нового механизма

В платежках за коммунальные услуги за неточности в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметили в пресс-службе, ошибки могут возникнуть из-за нового механизма начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.

"В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий.

Теппрь льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО "Ощадбанк" для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма). Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом (банк или почта).

В случае получения наличных льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит предоставителю услуг АО "Ощадбанк" (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина (47%) украинцев считают, что основную часть собранных налогов нужно прежде всего направлять в социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии).

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 48 млрд грн, что на 7 млрд грн меньше, чем в 2019 году.