Минздрав призвал аптеки не поднимать цены на лекарства

Министерство здравоохранения Украины призывает аптеки не поднимать цены на лекарства. Особенно на препараты первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава .

"Сейчас мы все находимся в непростой ситуации… Мы с первого дня войны сотрудничаем с аптечными сетями и дистрибьюторами и по ассортименту лекарств, и по вопросам логистики. И я очень благодарен за их позицию. Однако убедительно прошу не повышать цены на лекарства, особенно препараты первой необходимости", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Также сообщается, что если аптеки предлагают лекарства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел "Контакты") как в орган, который контролирует цены на лекарства во время военного положения.

Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужбу:

на электронный адрес [email protected];

по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.