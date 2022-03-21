В Украине возобновили работу более 10 тысяч аптек

Фото: в Украине работает 10 тысяч аптек (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине с начала войны возобновили свою работу более 10 тысяч аптечных пунктов. До конца этой недели еще 2 тысячи аптек в разных регионах вновь откроются для посетителей.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.