Украинцев предупредили о сильных дождях: где ожидаются ливни

В субботу, 28 августа, ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный дождь. Ночью и утром сильные дожди прогнозируются на Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

По данным Укргидрометцентра, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.