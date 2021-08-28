Українців попередили про сильні дощі: де очікуються зливи

У суботу, 28 серпня, вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний дощ. Вночі та вранці сильні дощі прогнозуються на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

За даними Укргідрометцентру, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.