Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем с программой, похищающей пароли и файлы

Украинцам приходят электронные письма с вредоносной программой, которая похищает пароли и файлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Правительственной команды реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Злоумышленники распространяют электронные письма с темой "Новая программа для записи в журнале" среди граждан Украины и украинских организаций.

При этом текст электронного письма содержит якобы уведомление Министерства образования и науки Украины о "электронных учебных журналах", а также ссылку на "программу" и пароль на архив.

"В случае открытия архива и запуска EXE-файла, компьютер будет поражен вредоносной программой, которая, по совокупности признаков (несмотря на некоторые отличия), классифицирована как MarsStealer", - говорится в сообщении.

MarsStelaer - вредоносная программа-стиллер, разработанная с использованием языков программирования C/ASM. Основной функционал - сбор информации о компьютере, похищение аутентификационных данных из браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, похищение файлов.

Кроме того, программа также может загружать и запускать исполняемые файлы и делать снимка экрана.