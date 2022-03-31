Українців попередили про розсилку фейкових листів з програмою, що викрадає паролі та файли

Українцям приходять електронні листи зі шкідливою програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урядової команди реагування на надзвичайні події України CERT-UA.

Зловмисники поширюють електронні листи з темою "Нова програма для запису в журналі" серед громадян України та українських організацій.

При цьому текст електронного листа містить нібито повідомлення Міністерства освіти і науки України про "електронні навчальні журнали", а також посилання на "програму" і пароль на архів.

"У разі відкриття архіву і запуску EXE-файлу, комп'ютер буде вражений шкідливою програмою, яка, за сукупністю ознак (попри деякі відмінності), класифікована як MarsStealer", - йдеться в повідомленні.

MarsStelaer - шкідлива програма-стіллер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал - збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів.

Крім того, програма також може завантажувати і запускати виконувані файли і робити знімка екрану.