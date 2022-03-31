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Українців попередили про розсилку фейкових листів з програмою, що викрадає паролі та файли

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Четвер 31 березня 2022 04:43
Українців попередили про розсилку фейкових листів з програмою, що викрадає паролі та файли Фейкова розсилка (колаж РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українцям приходять електронні листи зі шкідливою програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урядової команди реагування на надзвичайні події України CERT-UA.

Зловмисники поширюють електронні листи з темою "Нова програма для запису в журналі" серед громадян України та українських організацій.

При цьому текст електронного листа містить нібито повідомлення Міністерства освіти і науки України про "електронні навчальні журнали", а також посилання на "програму" і пароль на архів.

"У разі відкриття архіву і запуску EXE-файлу, комп'ютер буде вражений шкідливою програмою, яка, за сукупністю ознак (попри деякі відмінності), класифікована як MarsStealer", - йдеться в повідомленні.

MarsStelaer - шкідлива програма-стіллер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал - збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів.

Крім того, програма також може завантажувати і запускати виконувані файли і робити знімка екрану.

Нагадаємо, українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України.

Раніше було опубліковано список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки.

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