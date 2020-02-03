Украинцев предупредили о проблемах с транспортом из-за ухудшения погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, что может привести к остановке движения транспорта. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый). Кроме того, может быть осложнена работа предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале февраля в Киеве установилась апрельская погода. В частности, 2 февраля столбик термометра поднялся до +10,7, что на 1,4 градуса выше предыдущего рекорда для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Также сообщалось, что погода в Украине на этой неделе будет дождливой и прохладной, ожидается снижение температуры воздуха до -10. В пятницу, 7 февраля, температура продолжит снижаться, в западных и центральных областях ночью похолодает до -3...-7 градусов. На севере и востоке ночью термометры покажут -6...-8 градусов, местами похолодает до -10.