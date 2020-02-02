ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Новости » Общество     02.02.2020 - 16:10
Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похолодание ожидается в конце недели

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой и прохладной, ожидается снижение температуры воздуха до -10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 3 февраля

По данным синоптиков, неделя начнется с малооблачной погоды в Черниговской и Сумской областях, на остальной территории сохранятся дожди. Температура воздуха днем в большинстве областей будет колебаться от +4 до +8, на юге прогнозируют до +10...+12. Ночью заморозков не ожидается, термометры покажут +2...+5 градусов.

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Прогноз на 4 февраля

Во вторник осадки отступят из восточных и некоторых центральных областей. На большинстве территории прогнозируют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха начнет понижаться, днем ожидается от +2 до +5 градусов. Лишь на юге прогнозируют до +8. Ночью похолодает. На севере и востоке ожидается до -1, на остальной территории от 0 до +3.

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Прогноз на 5 февраля

В среду на всей территории Украины ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем понизится до -1...-3 градусов. В южных областях сохранится до +3...+6 градусов. Ночью прогнозируют похолодание до -2.

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Прогноз на 6 февраля

В четверг во всех областях синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до -3 градусов. Ночью в Украину вернутся сильные морозы. Ожидается ночная температура до -4...-8 градусов, лишь на юге и востоке прогнозируют от -1 до -3.

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Прогноз на 7 февраля

В пятницу в стране сохранится снег. Температура продолжит снижаться. Днем термометры покажут от +1 до -3 градусов. В западных и центральных областях ночью похолодает до -3...-7 градусов. На севере и востоке ночью термометры покажут -6...-8 градусов, местами похолодает до -10.

Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Напомним, ранее синоптики предупреждали о значительной лавинной опасности в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий. В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня возможно схожденик лавин.

В Украине объявили штормовое предупреждение С температурой +15 и дождем: какой будет погода сегодня
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь