Сильные ливни и похолодание до -10: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похолодание ожидается в конце недели

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой и прохладной, ожидается снижение температуры воздуха до -10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 3 февраля

По данным синоптиков, неделя начнется с малооблачной погоды в Черниговской и Сумской областях, на остальной территории сохранятся дожди. Температура воздуха днем в большинстве областей будет колебаться от +4 до +8, на юге прогнозируют до +10...+12. Ночью заморозков не ожидается, термометры покажут +2...+5 градусов.

Прогноз на 4 февраля

Во вторник осадки отступят из восточных и некоторых центральных областей. На большинстве территории прогнозируют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха начнет понижаться, днем ожидается от +2 до +5 градусов. Лишь на юге прогнозируют до +8. Ночью похолодает. На севере и востоке ожидается до -1, на остальной территории от 0 до +3.

Прогноз на 5 февраля

В среду на всей территории Украины ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем понизится до -1...-3 градусов. В южных областях сохранится до +3...+6 градусов. Ночью прогнозируют похолодание до -2.

Прогноз на 6 февраля

В четверг во всех областях синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до -3 градусов. Ночью в Украину вернутся сильные морозы. Ожидается ночная температура до -4...-8 градусов, лишь на юге и востоке прогнозируют от -1 до -3.

Прогноз на 7 февраля

В пятницу в стране сохранится снег. Температура продолжит снижаться. Днем термометры покажут от +1 до -3 градусов. В западных и центральных областях ночью похолодает до -3...-7 градусов. На севере и востоке ночью термометры покажут -6...-8 градусов, местами похолодает до -10.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о значительной лавинной опасности в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий. В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня возможно схожденик лавин.