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Украинцев предупредили о проблемах в аэропорту Лондона

Новости » Общество    21.12.2018 - 21:31
Украинцев предупредили о проблемах в аэропорту Лондона
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По состоянию на 18:00 работа аэропорта Гэтвик была опять заблокирована

Посольство Украины в Великобритании предоставило рекомендации украинцам в связи с нарушением в работе аэропорта Гэтвик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы посольства.

В посольстве сообщили, что по состоянию на 18:00 работа аэропорта Гэтвик была опять заблокирована, прибытие и отправка рейсов не осуществляется.

"Учитывая указанное, посольство рекомендует гражданам Украины, которые имеют запланированные рейсы в/из аэропорта Гэтвик отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять Ваш перелет, а также служб аэропорта", - говорится в сообщении. 

Украинцев предупредили о проблемах в аэропорту Лондона

Отметим,  в Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона.

Сообщалсь, что британская армия окажет помощь полиции для возобновления работы аэропорта Гатвик, который оказался полностью парализованным из-за запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над его взлетно-посадочной полосой.

Эта помощь может быть выражена в виде направления на место инцидента военных, использования армейских вертолетов и машин.

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