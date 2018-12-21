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Українців попередили про проблеми в аеропорту Лондона

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 21:31
Українців попередили про проблеми в аеропорту Лондона
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Станом на 18:00 робота аеропорту Гетвік була знову заблокована

Посольство України у Великобританії надало рекомендації українцям у зв'язку з порушенням в роботі аеропорту Гетвік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби посольства.

У посольстві повідомили, що станом на 18:00 робота аеропорту Гетвік була знову заблокована, прибуття і відправлення рейсів не здійснюється.

"Враховуючи зазначене, посольство рекомендує громадянам України, які мають заплановані рейси до/з аеропорту Гетвік відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, яка повинна здійснювати Ваш переліт, а також служб аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили про проблеми в аеропорту ЛондонаЗазначимо, в Лондоні аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрона.

Повідомлялося, що британська армія надасть допомогу поліції для відновлення роботи аеропорту Гатвік, який виявився повністю паралізованим через запуск безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над його злітно-посадковою смугою.

Ця допомога може бути виражена у вигляді направлення на місце інциденту військових, використання армійських вертольотів і машин.

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