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Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе: чем он опасен

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 15:12
Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе: чем он опасен Фото: Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили о новой вредоносной программе-похитителе. Специалисты считают, что в первую очередь она направлена на государственные организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла с названием "Доклад0507224.ppt", - пишет пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что файл также содержит изображение-миниатюру, на котором упоминается Оперативное командование "Юг".

Открытие документа приведет к установке вредоносной программы-стиллера AgentTesla и похищении информации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как правильно удалить файлы с телефона чтобы их никто и никогда не возобновил.

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