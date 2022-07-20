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Українців попередили про новий комп'ютерний вірус: чим він небезпечний

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Середа 20 липня 2022 15:12
Українців попередили про новий комп'ютерний вірус: чим він небезпечний Фото: Українців попередили про новий комп'ютерний вірус (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні попередили про нову шкідливу програму-викрадача. Фахівці вважають, що в першу чергу вона спрямована на державні організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв’язку.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt", - пише пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування "Південь".

Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як правильно видалити файли з телефону, щоб їх ніхто й ніколи не відновив.

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