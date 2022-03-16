UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознать

Украинцев предупредили об интрнет-мошенничестве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра.

В частности, такие сообщения имеют определенные признаки. Важно обратить внимание на:

  • использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);
  • отсутствие ссылки на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста;
  • слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;
  • акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками;
  • слишком очевидны запросы (еда, медикаменты).

Также авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).

Кроме того, текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.

"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой якобы был запрос, сделала опровержение", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об интернет-мошенничестве (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства.

Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенническая схема