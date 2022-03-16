Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознать

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра.
В частности, такие сообщения имеют определенные признаки. Важно обратить внимание на:
Также авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).
Кроме того, текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.
"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой якобы был запрос, сделала опровержение", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства.
Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.
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