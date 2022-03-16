Українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги: як розпізнати

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про активізацію випадків інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру.

"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми.

Також автори називають суми вже зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандингових платформ).

Зокрема, такі повідомлення мають певні ознаки. Важливо звернути увагу на:

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти.

Також ми писали, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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