UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства

Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили об аферистах, которые выманивают средства с помощью благотворительности. Они распространяют фейки о сборах средств на лечение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что, помимо сбора средств на лечение, мошенники распространяют информацию о якобы организации эвакуационных перевозок. Аферисты требуют сделать предоплату на карту, а затем исчезают.

"Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые пострадали от мошенничества в Интернете, советуют обращаться на электронную почту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Напомним, что Россия продолжает распространять фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим украинцам советуют проверять информацию в официальных источниках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины