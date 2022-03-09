Українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти

Українців попередили про аферистів, які виманюють кошти за допомогою благодійності. Вони розповсюджують фейки про збори коштів на лікування дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що, крім збору коштів на лікування, шахраї поширюють інформацію про ніби організацію евакуаційних перевезень. Аферисти вимагають зробити передплату на карту, а потім зникають.
"Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди", - йдеться у повідомленні.
Громадянам, які постраждали від шахрайства в Інтернеті, радять звертатися на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.
Нагадаємо, що Росія продовжує поширювати фейкові повідомлення в соціальних мережах та месенджерах. У зв'язку з цим українцям радять перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
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