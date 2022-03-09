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Українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти

Автор: Наталія Юрченко

Українців попередили про аферистів, які виманюють кошти за допомогою благодійності. Вони розповсюджують фейки про збори коштів на лікування дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що, крім збору коштів на лікування, шахраї поширюють інформацію про ніби організацію евакуаційних перевезень. Аферисти вимагають зробити передплату на карту, а потім зникають.

"Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди", - йдеться у повідомленні.

Громадянам, які постраждали від шахрайства в Інтернеті, радять звертатися на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Нагадаємо, що Росія продовжує поширювати фейкові повідомлення в соціальних мережах та месенджерах. У зв'язку з цим українцям радять перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

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