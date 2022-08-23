Украинцев предупредили о грозе и шквалах: где ждать непогоды

На Закарпатье ожидаются грозы сегодня, 23 августа. Украинцев предупреждают о І уровне опасности (желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В восточных и юго-восточных областях страны до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в отдельных районах Закарпатья прогнозируют град и шквалы, местами значительные дожди.

Напомним, завтра в Украине прогнозируют облачную погоду. При этом днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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